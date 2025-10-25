Chivas sigue siendo víctima de la irregularidad en este Apertura 2025, por lo que después de la sorpresiva derrota en su reciente visita a Querétaro, la escuadra rojiblanca volvió a generar duda entre aficionados y hasta especialistas, por lo que este exjugador del Rebaño sorprendió a propios y extraños por sus recientes palabras.

Francisco Palencia es uno de los delanteros más destacados que ha surgido del futbol mexicano, en donde inclusive tuvo la oportunidad de ser futbolista del Guadalajara a principios de la década de los dos mil, aunque parece que lo olvidó y lanzó unas palabras enalteciendo al América.

El Gatillero aseguró que al chiverío no se le exige de la misma manera que a las Águilas, por lo que es necesario que eso cambie, destacando que pese a que los azulcremas generan dudas por su funcionamiento, son capaces de seguir cosechando puntos, a diferencia de los tapatíos.

“Hay que exigirle a Chivas como se le exige a América. Aunque no está pasando por buen momento futbolístico, gana. A distinción de otros equipos que no la están pasando por buen momento, pero no ganan y que tienen un plantel para ganar”, declaró en Fox Deportes, donde funge como analista.

¿Cómo le fue a Paco Palencia durante su paso por Chivas?

El Gatillero llegó en 2003 al Guadalajara después de su aventura por el futbol de España, en donde inmediatamente asumió el rol de líder en el vestidor, aportando su experiencia y buen futbol para la causa rojiblanca; sin embargo, no pudo ser campeón con los rojiblancos, quedándose al margen en la Final del Clausura 2004 contra Pumas.