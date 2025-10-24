Chivas es un equipo sumamente voluble en el Apertura 2025, ya que ha dado exhibiciones espectaculares y otras que deberían quedar en el olvido; sin embargo, muchos especialistas consideran que el proyecto de Gabriel Milito va por buen camino, por lo que el periodista Javier Alarcón pide cuidado con el Rebaño.

El famoso comunicador que es reconocido por ser un ferviente aficionado del Cruz Azul, hizo a un lado los colores y lanzó un análisis de lo que percibe del Guadalajara, en donde admitió que en Fase Final, la escuadra rojiblanca puede ser de mucho cuidado tras lo mostrado contra La Máquina, América y Tigres.

“Yo veo bien el proceso de Gabriel Milito. Ninguna maravilla, pero cuidado. Si en la fase final, Guadalajara queda sexto o lo que ustedes quieran, si va al Play-In, ya le demostró a los equipos importantes que en 180 minutos se puede emparejar.

“Le hizo partido a Cruz Azul aunque perdió, le ganó al América, con los Tigres les terminó por empatar. Este Guadalajara se puede convertir en la ‘chiva negra’ y lo más importante es que el futuro es esperanzador“, declaró el famoso comunicador en su canal de YouTube.

Javier Alarcón asegura que Chivas necesita refuerzos

“Me parece que este ya es un torneo aceptable y por lo menos encuentra estabilidad con Gabriel Milito. Es un técnico que partido a partido, enseña una forma que los jugadores entienden y desarrollan. Lo ponen en evidencia el sistema de juego.

“Algunas veces terminarán por estar incompletos en el tema de calidad, pero si la próxima temporada estos jugadores van teniendo mayor rodaje, no todos porque algunos van a salir. Pero lo que Javier Mier ha logrado estabilizar a este plantel junto con Milito, Guadalajara puede comenzar a crecer. Para el próximo torneo a lo mejor dos altas y dos bajas, dos altas de un poquito de mayor peso”, concluyó.