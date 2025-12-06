Chivas Femenil estaría muy cerca de concretar la llegada de Jasmine Casarez, una de las futbolistas más destacadas de la Liga MX Femenil en los últimos torneos. De acuerdo con distintos reportes, el club rojiblanco tomó ventaja en las negociaciones y se perfila como el destino de la actual capitana del FC Juárez, quien ha sido una de las principales referentes ofensivas del equipo fronterizo.

Casarez, internacional con la Selección Mexicana, ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años y su nombre figura consistentemente entre los refuerzos más buscados del mercado. Su posible incorporación respondería a la necesidad de Guadalajara de fortalecer su ataque tras un torneo donde Alicia Cervantes volvió a ser la goleadora del equipo.

Casarez marcó seis goles en el último torneo de la Liga MX Femenil (Imago7)

La llegada de la delantera se analiza en un contexto particular para el club. Chivas quedó nuevamente eliminado por América en semifinales, un escenario que reavivó las críticas de la afición hacia el proyecto deportivo. A pesar de ello, tanto la directora deportiva Nelly Simón como el entrenador Antonio Contreras se mantendrán en sus cargos, decisión que no era la esperada por la afición.

Contreras defendió recientemente los avances del plantel y reiteró que el equipo ha competido de forma estable, aunque aún sin dar el salto definitivo hacia una nueva final. En ese sentido, la incorporación de una jugadora con el perfil de Casarez podría interpretarse como un ajuste puntual para apuntalar el proyecto deportivo.

Los números de Jasmine Casarez

Desde que debutó en la Liga MX Femenil con la playera de Juárez, Casarez registró 122 partidos, con un saldo de 47 goles, 18 tarjetas amarillas y una expulsión.