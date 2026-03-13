Raúl Rangel es un portero que ha trabajado fuerte desde hace muchos años para ganarse un lugar en la Selección Mexicana, en donde cada día estaría más cerca de cumplir el sueño de jugar un Mundial como el portero titular del Tricolor, por lo que es respaldado por otro legendario portero.

Alfredo Talavera es uno de los mejores porteros que ha tenido el país en los años recientes, siendo parte constante del combinado nacional, pero que no pudo ganarle el puesto a Guillermo Ochoa, por lo que no pudo debutar en una justa mundialista.

Sin embargo, el exportero de Chivas destacó la mentalidad y el crecimiento que ha tenido el Tala bajo los tres postes rojiblancos, por lo que aseguró que es la mejor opción para el sistema que plantea Javier Aguirre con México.

“Nos conocemos, platicamos y somos amigos, pero de puro verme en YouTube. Es un buen tipo, trabajador, con una mentalidad siempre ganadora, siempre positivo, disciplinado, va para adelante, ha crecido bastante.

“No es que no haya otro, sino que creo que por las condiciones que busca el entrenador (Javier Aguirre) para el juego, Raúl queda perfecto”, explicó en el podcast Contraclickbros.

Alfredo Talavera admitió parecido de Raúl Rangel en su estilo de juego

“Yo soy el original. Está impresionante, porque chécalo bien y cuando lo veo jugar digo: ‘los mismos movimientos que yo’. Nunca entrenamos juntos. Él me contaba que veía muchos videos de YouTube y fíjate lo que es el buscar a una figura como yo lo hice con Oswaldo Sánchez.

“Yo sí entrené con Oswaldo, pero él y yo (Raúl Rangel) nunca entrenamos. Es medible que como entrené con Oswaldo, pueda tener los mismos movimientos porque lo veo y estoy ahí todos los días, pero con Rangel, nunca entrenamos juntos”, destacó el exportero rojiblanco.

¿Cuándo jugó Alfredo Talavera en Chivas?

El cancerbero es producto de la cantera del Guadalajara, viviendo sus primeros minutos en agosto del 2003; sin embargo, en sus primeros compromisos presumió su talento, pero fue víctima del nerviosismo, por lo que cometió múltiples equivocaciones.

En el Clausura 2004 jugó el Clásico Nacional contra América por la suspensión de Oswaldo Sánchez, atajándole un penalti a Cuauhtémoc Blanco; sin embargo, en la siguiente jugada, se equivocó en la salida y le regaló el gol a Reinaldo Navia.

Con la competencia directa con Luis Michel, la directiva rojiblanca se la jugó con el Ingeniero, por lo que le buscaron acomodo a Alfredo Talavera, marchándose a Tigres, en donde fue suplente de Óscar Pérez y posteriormente llegó al Toluca, en donde despegó su carrera y se convirtió en uno de los mejores porteros de México.