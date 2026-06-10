Chivas se alista de la mejor manera para seguir a sus jugadores en el Mundial 2026. Mientras se espera saber la alineación titular, Jorge Valdano respaldó a Raúl Rangel que sea el portero ante Sudáfrica.

Una de las grandes dudas que aún existen entre los aficionados a horas de que inicie la Copa del Mundo 2026 es quién será el portero titular de México cuando enfrente a Sudáfrica en la jornada uno del Grupo A. Mientras se espera la decisión de Javier Aguirre, Jorge Valdano fue claro y señaló las ventajas que tiene el Tri con Raúl Rangel en la alineación inicial. ¿Escucha el Vasco al campeón del mundo con Argentina en 1986?

La oportunidad que se presenta mañana en el Estadio Azteca es histórica debido a que será la tercera vez en su historia que el balompié mundial posa los ojos en el coloso de Santa Úrsula. Por esta razón no hay entrenador y jugador que no vaya a envidiar al Vasco y al equipo que inicie su camino en el certamen mundialista.

Mañana México enfrentará a Sudáfrica por la jornada uno del Grupo A en Ciudad de México y la gran duda que existe es si Raúl Rangel será titular en el inicio de la Copa del Mundo 2026. Quien respaldó al Tala como titular fue nada menos que Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina en México 1986.

Raúl Rangel se perfila a ser titular en la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

“Hay evoluciones que se plasman relativamente rápido y otras que ya han ido creciendo poco a poco como la de portero, en donde ahora manejan cinco cuestiones que son vitales. Antes se manejaban debajo de los palos y volabas para aquí, volabas por allá, le llamábamos gatos a todos y con eso cumplían”, analizó el argentino en la mesa de Azteca Deportes.

En el mismo análisis ratificaba el argumento de Zague al decir que el Tala se ganó la confianza del Vasco Aguirre por su forma de jugar. “Ahora, fíjate la cadena de consecuencias que provoca. El equipo se planta 20 metros más adelante, solo porque el portero te da una cierta garantía a la hora de poder tener un libre”, analizó Jorge Valdano.

Jorge Campos afirmó que Memo Ochoa debe ser titular

En entrevista con Fox Sports, Jorge Campos afirmó que Javier Aguirre pondrá de titular a Guillermo Ochoa cuando se logre la victoria. “Siempre hay que pensar en el equipo, Javier lo sabe, y lo más importante es ganar. En cuanto se haya ganado, ese es el momento para Memo, yo creo que se lo merece“, expresó el histórico jugador de la Selección Mexicana.