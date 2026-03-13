El partido ante Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026, tendrá un significado especial para cuatro futbolistas del Club Deportivo Guadalajara, ya que fue precisamente frente a este rival donde vivieron el momento más esperado de sus carreras: su debut como profesionales.

Entre ellos se encuentra Armando “Hormiga” González, atacante que con el paso del tiempo se ha convertido en un elemento importante para Chivas, siendo su debut el sábado 13 de enero de 2024, en el empate a un gol ante los “Guerreros”.

Otro de ellos fue José Castillo, elemento que recibió la oportunidad de mostrarse el sábado 16 de octubre de 2021, en la igualada sin goles frente a los de la Comarca Lagunera.

Miguel Gómez también debuto contra Santos Laguna, el sábado 11 de enero de 2025, en el triunfo del Rebaño Sagrado por la mínima, al igual que Hugo Camberos, otra de las nuevas joyas del Club Deportivo Guadalajara.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Santos Laguna?

El cotejo entre Chivas y Santos Laguna, correspondiente a la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026, se disputará este sábado 13 de marzo en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por Amazon Prime.

Cabe mencionar que en estos momentos el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la tercera posición de la tabla general con 21 unidades, producto de siete victorias y dos derrotas, mientras que los “Guerreros” son últimos con apenas cinco unidades, consecuencia de un triunfo, dos igualadas y siete descalabros.