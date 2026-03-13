El próximo fin de semana se llevará a cabo la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde uno de los partidos que más llama la atención es el enfrentamiento entre Tapatío ante Club Atlético Morelia.

Los pupilos de José Meléndez llega a este duelo tras perder en el último minuto ante Alebrijes de Oaxaca, dentro de la Jornada 10, mientras falta esperar el resultado del conjunto michoacano contra Tepatitlán, quien marcha por ahora en la primera posición.

La filial del Club Deportivo Guadalajara buscará regresar como dé lugar a la senda del triunfo para volverse a meter de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Y es que a falta de jugarse otros encuentros de la Fecha 10, el Tapatío se ubica en la cuarta posición de la clasificación con 14 unidades, producto de cuatro victorias, dos empates y tres descalabros.

Doloroso descalabro del Tapatío ante Alebrijes.

¿Cuándo y dónde juegan Tapatío vs. Atlético Morelia por el Clausura 2026?

Luego de perder frente a Alebrijes de Oaxaca, el Tapatío regresa a la actividad este domingo 22 de marzo cuando reciba en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez al Club Atlético Morelia, como parte de la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo seguir el Tapatío vs. Atlético Morelia?

El encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX entre Tapatío y Club Atlético Morelia podrá seguirse a través de las plataformas de Disney+.