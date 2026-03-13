Al Tapatío se le fue el empate ante Alebrijes de Oaxaca en los últimos minutos del partido correspondiente a la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, pues Bubakarry Fadika se vistió de héroe al marcar el 4-3 en el Estadio Tecnológico de Oaxaca.

La filial del Club Deportivo Guadalajara había empatado el encuentro al minuto 92 por conducto de Sergio Aguayo, pero poco les duró el gusto debido a que rápidamente “Buba” sentenció las acciones.

Los otros anotadores del conjunto dirigido por José Meléndez fueron Luis Ledesma y Vladimir Moragrega, mientras que por parte de los pupilos de Efrén Hernández lo hicieron Héctor Mascorro, Fernando Morales e Israel García.

Dolorosa derrota para el Tapatío en la Liga de Expansión MX.

¿En qué lugar quedó el Tapatío en la tabla general de la Liga de Expansión MX?

Luego de la dolorosa derrota ante Alebrijes de Oaxaca, el Tapatío se encuentra en la cuarta posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y tres descalabros.

Cabe mencionar que el Tapatío debe darle vuelta a la página y enfocarse en su próximo encuentro que será contra Club Atlético Morelia, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, a celebrarse el domingo 22 de marzo en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez, a las 17: horas, tiempo del centro de México.