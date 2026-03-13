Santos Laguna se encuentra en el fondo de la tabla general del Torneo Clausura 2026 y luego de la sufrida victoria el fin de semana pasado ante Xolos de Tijuana, buscarán hilar su segundo triunfo consecutivo, aunque en esta ocasión se toparán con uno de los mejores equipos de la campaña: Chivas.

Previo a este enfrentamiento, habló Javier Güémez en entrevista con ESTO y reveló lo que significa para los “Guerreros” medirese en la Fecha 11 al Club Deportivo Guadalajara.

“Este partido representa para nosotros tres puntos vitales en este cierre. Estamos muy motivados y muy contentos por el resultado ante Tijuana, es un premio al esfuerzo, al trabajo, al no dejar de luchar, pero también concentrados en lo que vamos a hacer el fin de semana”.

Javier Güémez habló sobre el partido entre Chivas y Santos Laguna.

Cabe mencionar que será una dura prueba para Santos Laguna, pues no vencen como visitantes al Rebaño Sagrado desde la Jornada 4 del Torneo Apertura 2018, cuando se impusieron 1-2.

¿Cuándo será el partido entre Chivas y Santos Laguna?

El duelo entre el Club Deportivo Guadalajara y Santos Laguna, correspondiente a la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026, se celebrará este sábado 13 de marzo en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.