En el día de ayer, Érick Gutiérrez anunciaba en redes sociales que había comenzado su pretemporada para el Apertura 2026, pero dejaba la gran incógnita de si lo hacía solo con un nuevo club en su horizonte. 24 horas después de su publicación Jesús Bernal confirmó en sus redes sociales que Guti está entrenando con Tapatío. ¿Se queda a jugar la Liga de Expansión MX?

A lo largo de los últimos seis meses se supo muy bien que la relación entre el mediocampista con el técnico argentino y su cuerpo técnico estaba rota. Según diferentes insiders del Rebaño Sagrado, el motivo de su distanciamiento se debía a que él no entendía que su nuevo rol en el equipo era como suplente y que no iba a respetar la jerarquía porque se lesionó.

Ayer Érick Gutiérrez sorprendió a más de uno porque confirmó que regresaba a los trabajos de pretemporada. Un día después de esta noticia Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que Chivas decidió enviarlo a trabajar con Tapatío.

Érick Gutiérrez entrena con Tapatío. (Foto: IMAGO7)

“Al no estar en planes en Chivas la decisión que se tomó con el Guti fue mandarlo a entrenar a Tapatío. El Guti fue degradado a trabajar con el equipo del Tapa. Ahora tendrá que estar trabajando ahí. (…) Fue e hizo pruebas físicas y médicas con el equipo de Tapatío. Es la decisión que se ha tomado en lo que encuentra equipo porque no hay espacio para él en la primera división del Rebaño”, informó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Los números de Érick Gutiérrez con Gabriel Milito en Chivas

Apertura 2025

13 partidos

2 asistencias

5 amonestaciones

0 goles

688 minutos

Leagues Cup 2025

1 partido

0 asistencias

0 amonestaciones

0 goles

78 minutos

Clausura 2026