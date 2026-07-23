El portero surgido de la Cantera Rojiblanca no entra en los planes del primer equipo, pero el Guadalajara ya tomó una determinación con su futuro.

La planificación de las Chivas de Guadalajara para cada nuevo torneo de la Liga MX suele incluir altas, bajas y juveniles que suben al primer equipo, como así también existen casos que quedan en el aire al no ser prioridad para el cuerpo técnico y no tener un lugar definido dentro de la estructura rojiblanca, como es el caso de Eduardo García.

A sus 24 años, el guardameta que supo ser campeón con Tapatío en la Liga de Expansión MX y también representar a las juveniles de la Selección Mexicana, no tiene lugar dentro de la plantilla comandada por Gabriel Milito. En Chivas, se sabe que la titularidad le pertenece a Raúl Rangel, mientras que Óscar Whalley es el suplente.

Dragón García está registrado con Tapatío y ya no podrá alternar con Chivas en Liga MX (Liga MX)

Aunque el Dragón García llegó a ganarle la pulseada a Whalley en el rol de portero suplente, tras la llegada de Milito perdió terreno y ahora, para peor, tanto Sebastián Liceaga como Robinho Romero fueron convocados a la pretemporada. Aunque se creía que el guardameta ya no entraría en planes rojiblancos, finalmente se conoció que fue inscripto por el Tapatío para el Apertura 2026.

De esta manera, el Filial rojiblanco podría darle una oportunidad de no perder ritmo, aunque se desconoce si el registro será una mera formalidad o el portero será efectivamente contemplado por Pepe Meléndez. Lo que sí se confirma es que el Dragón ya no entrará en planes de Chivas, ya que a sus 24 años, no puede alternar entre Liga MX y Liga de Expansión MX.

Eduardo García tiene contrato vigente con Chivas hasta junio de 2028, por lo que el Guadalajara deberá tomar una decisión con el futbolista. Aunque se barajó una posible salida a préstamo al Atlante, finalmente este se inclinó por el experimentado colombiano David Ospina.

Los títulos de Eduardo García con el Tapatío

El Dragón jugó durante mucho tiempo con el Filial rojiblanco en la Liga de Expansión MX. Fue campeón del Clausura 2023, Apertura 2024 y el Campeón de Campeones 2023. Asimismo, con México fue campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.