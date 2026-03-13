Chivas se mantiene como uno de los mejores equipos del Clausura 2026, ubicándose actualmente en el tercer lugar de la Tabla General a falta de disputar un partido pendiente. El rendimiento del equipo ha sido lo suficientemente sólido como para que muchos pronósticos lo coloquen como uno de los principales candidatos a clasificar a la Liguilla e incluso pelear por el título. Sin embargo, hay un aspecto del juego que el Guadalajara deberá mejorar con urgencia si quiere competir con fuerza en los partidos de eliminación directa.

Aunque el Rebaño Sagrado ha ganado siete de los nueve partidos que ha disputado en el torneo, hay un dato que llama la atención. En la mayoría de los encuentros el equipo domina claramente a sus rivales, pero ese control del partido no siempre se refleja en el marcador. De hecho, solo en la Jornada 1 contra Pachuca lograron ganar por más de dos goles de diferencia, lo que evidencia que todavía existe un margen importante para mejorar la efectividad ofensiva.

Desde aquel triunfo frente a los Tuzos, la mayoría de las victorias del Guadalajara han sido por apenas un gol de diferencia. El equipo ganó 2-1 ante Querétaro, Mazatlán y Atlas; 1-0 contra Juárez y América; y 3-2 frente al Atlético San Luis, siendo este último el único partido del torneo en el que Chivas ha anotado más de dos goles. El dato resulta llamativo si se considera que el equipo cuenta con el actual campeón de goleo dentro de su plantilla.

Este detalle puede convertirse en un factor de riesgo cuando llegue la Liguilla. En las series de eliminación directa, una de las mejores estrategias para encaminar la clasificación es obtener una ventaja amplia en el partido de ida. Si el Guadalajara no logra transformar su dominio en el campo en una diferencia mayor en el marcador, corre el riesgo de dejar con vida a sus rivales y sufrir en los partidos de vuelta.

El partido contra Santos es la oportunidad de oro para empezar a mostrar dominio en el marcador

El duelo de este sábado contra Santos Laguna aparece como una oportunidad ideal para que Chivas empiece a potenciar su capacidad ofensiva. El conjunto de Torreón es actualmente el equipo más goleado del torneo con 26 tantos recibidos, una debilidad que el Guadalajara deberá aprovechar. Más allá de buscar los tres puntos, el objetivo también será aumentar la diferencia de goles, un factor que podría influir directamente en la posición final del equipo en la tabla antes de iniciar la Liguilla.