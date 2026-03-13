Chivas regresa este sábado al Estadio Akron para enfrentar a Santos Laguna después de haber disputado tres partidos consecutivos como visitante. El contexto favorece ampliamente al Guadalajara, que llega en mejor momento futbolístico y con la obligación de aprovechar la localía. Más allá de sumar tres puntos, el Rebaño Sagrado también tiene la oportunidad de mejorar su diferencia de goles, un factor que podría resultar determinante para escalar posiciones rumbo a la Liguilla.

La situación de Santos en el torneo refleja claramente sus problemas. Los Guerreros marchan en el último lugar de la Tabla General con apenas un triunfo, dos empates y siete derrotas en lo que va del campeonato. Sin embargo, su mayor debilidad está en la defensa, ya que son el equipo más goleado del Clausura 2026 con 26 tantos en contra, lo que se traduce en una diferencia de goles de -14, la peor de toda la competencia.

Para el Guadalajara, este aspecto cobra especial relevancia si se analiza la pelea por los primeros lugares de la tabla. Actualmente, Chivas tiene una diferencia de goles de +5, una cifra positiva pero todavía lejana del +11 y +12 que registran Cruz Azul y Toluca, respectivamente. Si el objetivo es competir directamente con esos equipos por las posiciones más altas, el equipo de Gabriel Milito también deberá empezar a recortar distancias en el apartado goleador.

En ese sentido, Armando González también tendrá una oportunidad importante para aprovechar las debilidades defensivas del conjunto lagunero. La Hormiga se mantiene en el segundo lugar de la Tabla de Goleo, pero si quiere convertirse en el primer Bicampeón de Goleo en la historia de Chivas, necesita acercarse a Joao Pedro, quien actualmente lidera la clasificación con nueve anotaciones, tres más que el delantero rojiblanco.

Chivas quiere llegar a 31 puntos para la Jornada 13 y el partido contra Santos será clave

De acuerdo con el periodista Alex Ramírez, el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito se fijó un objetivo claro para los próximos partidos: sumar al menos tres triunfos y un empate en los siguientes cuatro encuentros. Con ese rendimiento, el Guadalajara llegaría a 31 puntos para la Jornada 13, una cifra que prácticamente aseguraría los primeros lugares de la Tabla General cuando todavía restarían cuatro jornadas por disputarse. Por ello, el duelo ante Santos será fundamental para cumplir ese plan, y el equipo deberá afrontarlo con máxima concentración durante los 90 minutos.