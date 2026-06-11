La Selección Mexicana ya comenzó oficialmente su participación en el Mundial 2026 y en Chivas existe un enorme sentimiento de orgullo por lo que representa esta Copa del Mundo para la institución. No solo porque el Estadio Akron forma parte de las sedes oficiales del torneo y Verde Valle ha sido utilizado por Corea del Sur durante su preparación, sino también porque el Guadalajara aporta cinco futbolistas a la convocatoria del Tri, una cifra que confirma el peso que tiene actualmente el club dentro del futbol mexicano.

Precisamente reflejando ese orgullo rojiblanco, Alejandro Manzo, Secretario General de Chivas, compartió una fotografía junto a los cinco jugadores convocados por Javier Aguirre: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. La imagen fue tomada después de la sesión fotográfica oficial de la Selección Mexicana y rápidamente llamó la atención de los aficionados, quienes celebraron la importante representación del Guadalajara dentro del combinado nacional.

Aunque en el partido inaugural frente a Sudáfrica únicamente Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado aparecieron como titulares, resulta evidente la importancia que tienen los futbolistas rojiblancos dentro del proyecto de Javier Aguirre. De hecho, muchos aficionados consideran que Chivas se ha convertido en una de las principales bases de esta Selección Mexicana, la cual buscará aprovechar la localía para firmar una actuación histórica en la Copa del Mundo.

Además del orgullo deportivo, la participación de estos futbolistas también representa un importante beneficio económico para la institución. Chivas recibirá una compensación por parte de la FIFA por cada uno de sus jugadores convocados al Mundial, generando ingresos que podrían convertirse en una auténtica millonada conforme avance la participación del Tri. A ello se suma otro factor importante: una buena actuación mundialista podría incrementar considerablemente el interés de clubes europeos en varios elementos rojiblancos.

¿Qué jugadores de Chivas podrían dar el salto a Europa tras el Mundial 2026?

Armando González y Raúl Rangel ya han despertado interés desde Europa en mercados anteriores, al grado de que el Guadalajara habría recibido propuestas por ambos futbolistas. Sin embargo, otro nombre que empieza a ganar fuerza es el de Brian Gutiérrez. El mediocampista ha aprovechado sus oportunidades con la Selección Mexicana y su crecimiento ha llamado la atención de propios y extraños, por lo que no sería extraño que, una vez terminado el Mundial, comiencen a surgir ofertas importantes desde el Viejo Continente por el joven talento rojiblanco.