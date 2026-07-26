Armando González falló varias jugadas claras para marcar la diferencia ante FC Juárez. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, César Merlo confirmó que será difícil que se dé la salida del atacante.

Uno de los jugadores que todo Chivas esperaba saber sobre su futuro inmediato era en relación con Armando González. Según lo informado por César Merlo, el atacante rojiblanco no saldría del Guadalajara en este mercado de pases y se quedaría a disputar el Apertura 2026 de la Liga MX.

Sin duda, la posibilidad de que la Hormiga salga en este mercado de pases era una situación que preocupaba a la afición, directiva y cuerpo técnico. En especial porque ninguno de sus reemplazantes logró la mitad de sus goles en un campeonato. Ángel Sepúlveda fue el segundo máximo goleador con cuatro anotaciones en el Clausura 2026, mientras que el jugador de 22 años anotó 12.

Tras ser convocado a la Copa del Mundo 2026, en Chivas había muchas expectativas sobre el tipo de participación que iba a tener Armando González ya que de anotar o destacarse era un hecho que iba a aparecer una oferta rojiblanca. Sin embargo, César Merlo afirmó que será difícil que salga en este libro de pases.

Armando González no sale de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“En Chivas están muy, pero muy tranquilos. Creen que Hormiga González no se va a ir en este torneo. Si bien hay algún que otro sondeo, que se han acercado a su representante, por mi experiencia en mercado de pases, veo muy difícil que se pague el dinero de la cláusula. La cláusula de la Hormiga es de 15 millones de euros si es un club europeo y de 18 si es de otra liga que no sea de Europa”, reveló el periodista especializado en fichajes.

Y agregó: “Más allá de los múltiples rumores, entiendo yo que es muy difícil que la Hormiga termine yéndose de Chivas”. En el mismo reporte, el reportero argentino afirmó que aún no descarta que llegue una propuesta de Francia por Brian Gutiérrez.

Carlos Hermosillo envió mensaje a Armando González

Tras fallar varios goles claros ante FC Juárez, Carlos Hermosillo aconsejó a Armando González. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, Carlos Hermosillo habló del Guadalajara y aconsejó a Armando González. “Me gustan las Chivas. Yo creo que todo en la vida tiene una parte de fortuna. Chivas fue superior ante un equipo que atacó muy poco, yo siento que Armandito (González) empieza a presionar él solo. Tuvo una muy clara de cabeza, tiene que trabajar en esta parte, se pierden muchos goles”, expresó el exjugador rojiblanco en Fox Sports.