Chivas se alista de la mejor manera para su primer amistoso de cara al Apertura 2026. En medio de la pretemporada, el mercado de pases sigue abierto y Rayados le robaría al Guadalajara un fichaje que tenía en carpeta.

Uno de los grandes aciertos de Chivas en los últimos mercados de pases fue haber visto a aquellos jugadores jóvenes y prometedores que tuviesen doble nacionalidad como Brian Gutiérrez y Richard Ledezma. Uno de los futbolistas que cumple con esta regla es Diego Luna, quien estaba en la carpeta del Guadalajara y al que Rayados de Monterrey lo ficharía para el siguiente torneo.

En mayo del 2025, toda la afición rojiblanca se había volcado a las redes sociales a pedir el fichaje del mediocampista de Real Salt Lake de la MLS. Sin embargo, varios insiders del Rebaño Sagrado confirmaron que el futbolista solamente se encontraba en una carpeta de seguimiento con la que cuenta la dirección deportiva.

El mediocampista méxicoestadunidense vuelve a ser noticia en la Liga MX y lamentablemente no es por Chivas. Se trata de Rayados de Monterrey, ya que están detrás del futbolista que hoy milita en la MLS, según lo informado por César Merlo en su canal de YouTube.

Diego Luna estuvo en carpeta de Chivas.

“Rayados lanzó una oferta formal por Diego Luna. Por ahora la oferta fue catalogada como insuficiente. Pero Rayados no se ha bajado de las negociaciones”, reveló el reconocido periodista argentino sobre el fichaje que quiere Matías Almeyda.

En España siguen a Raúl Rangel

En medio del gran momento de Raúl Rangel con la Selección Mexicana, comenzaron a surgir rumores sobre el interés desde Europa por el portero rojiblanco. El último en dar a conocer esta información fue Jesús Bernal, al reportar que desde la Liga de España siguen de cerca al guardameta de Chivas. No hay que olvidarse de que han surgido versiones de que el portero del Rebaño Sagrado es seguido por Sporting de Lisboa, Feyenoord y clubes de la Premier League.