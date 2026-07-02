Chivas confirmó que Nike será el encargado de vestirlo en los próximos años. Mientras se espera que se haga oficial, filtran nueva imagen de la playera rojiblanca.

Una de las noticias que toda la afición de Chivas espera que se haga oficial cuanto antes es la nueva piel para el Apertura 2026 con Nike en el pecho. Mientras todo el Guadalajara espera que salga a la luz el nuevo jersey, Ricardo Ortiz, coleccionista de camisetas, filtró una nueva imagen y es una belleza.

No hay dudas de que entre los aficionados hay mucha ilusión sobre el arribo de la marca estadounidense. A su vez, ya hubo un gran guiño desde el Rebaño Sagrado para la afición debido a que sacaron la caja blanca para dejar, entre las barras rojas y blancas, el patrocinio de Caliente en el medio.

Mientras se espera que Chivas dé a conocer la nueva playera en sus canales oficiales, se filtró una nueva imagen de la playera que lanzará Nike. El encargado de darla a conocer fue Ricardo Ortiz Montenegro, ya que publicó en su cuenta de X parte del jersey que utilizará el Guadalajara en el próximo campeonato.

Nike será la nueva marca que va a vestir a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Rebaño Pasión pudo saber que el coleccionista de jerseys rojiblancos no cuenta aún con ella, pero sí con imágenes exclusivas de la nueva playera. En la misma se ve la reconocida palomita de color azul como su cuello y el botón. A su vez, como adelantó Futboltuber, Amazon Prime y Caliente serán los patrocinadores que aparecerán en el pecho.

(Foto: @SoloMexicanos / X)

¿Cuándo estrenará Chivas su nueva playera Nike?

Chivas estrenará su nueva playera con Nike el próximo 18 de julio cuando enfrente a Toluca por la jornada uno del Apertura 2026. De esta manera, es un hecho que frente a Correcaminos utilizará un jersey de entrenamiento.