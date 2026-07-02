Mientras todo Chivas sigue de cerca el rendimiento de sus jugadores en la Copa del Mundo 2026, el mercado de pases hace lo propio en diferentes partes del mundo. En medio de los rumores sobre la posible salida de Roberto Alvarado, salió a la luz que Raúl Rangel es seguido de cerca por equipos de la Liga de España.

A lo largo del último año, el Tala fue duramente cuestionado sobre si debía o no ser el portero titular del Tri. Con el correr de los meses, el Vasco lo mantuvo por encima de Luis Ángel Malagón y Guillermo Ochoa, uno de los guardametas más goleados de la liga de Chipre.

En medio de las dudas que podría haber sobre su actuación en el Mundial 2026, Raúl Rangel se encargó de callar bocas. A pesar de las dudas contra Sudáfrica, frente a Corea del Sur mantuvo el cero con una épica atajada, ante Chequia descolgó todo centro que caía sobre su área y contra Ecuador mantuvo el cero cuando buscaban el descuento.

Raúl Rangel es seguido por equipos de España. (Foto: IMAGO7)

En medio de su gran momento con la Selección Mexicana, comienzan a surgir rumores sobre el interés desde Europa por el Tala. El último en dar a conocer esta información fue Jesús Bernal al reportar que desde la Liga de España siguen de cerca al guardameta de Chivas. No hay que olvidarse de que han surgido versiones de que el portero del Rebaño Sagrado es seguido por Sporting de Lisboa, Feyenoord y clubes de la Premier League.

Flamengo se interesa en Roberto Alvarado

Mientras se disputa el Mundial 2026, salió el rumor de que Flamengo sigue de cerca a Roberto Alvarado. “Fuentes: Flamengo ha realizado sondeos por las condiciones de Roberto Alvarado. El club brasileño viene siguiendo de cerca su rendimiento con México en el Mundial 2026 y lo tiene en observación como una opción para este mercado”, informó Iker Carrera en X en colaboración con Pablo Oliveira, periodista de Brasil.