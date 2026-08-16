El entrenador del Guadalajara confirmó las negociaciones por el traspaso de Armando González, por lo que explicó la razón por la que decidió no darle minutos en la Comarca Lagunera.

Armando González es el mejor delantero que tiene la Liga MX y así lo demostró en el año futbolístico anterior; sin embargo, para el partido entre Chivas contra Santos, el entrenador Gabriel Milito decidió no darle ni un minuto al atacante, incrementando los rumores de su posible salida rumbo al Olympiacos.

Durante las horas recientes se destapó que la escuadra de Grecia estaría interesada en hacerse de los servicios de la Hormiga y que inclusive ya lanzaron dos propuestas formales a las oficinas del Guadalajara, por lo que causó sorpresa que el entrenador decidiera no utilizar a su mejor atacante en el duelo contra los de la Comarca Lagunera.

Gabriel Milito confirmó que existen negociaciones entre las directivas, por lo que él decidió no darle minutos al delantero de 23 años por la inminente desconcentración que eso puede generar; sin embargo, dejó en claro que si no avanzan las charlas, volverá a echar mano de él en el próximo partido contra Xolos de Tijuana.

“Estoy al tanto de la situación. No sé qué va a ocurrir, si se quedará o si finalmente llega una oferta que convenza al club y se irá o que convenza a la Hormiga para cumplir ese sueño de todos los futbolistas de jugar en Europa. Preferí iniciar el partido con Ricardo Marín y terminar con Sepu, para dejar a Hormi un poco tranquilo, porque cuando suceden este tipo de situaciones siempre hay una ansiedad extra y necesitamos que todos estén enfocados en el partido. A veces, este tipo de situaciones, inconscientemente, involuntariamente te pueden llegar a distraer. Dicho eso, veremos qué ocurre esta semana.

“Si Hormi se queda, volverá a jugar porque es un jugador fantástico para nosotros muy importante. En caso de que eso no ocurra, bueno, lo que quería era darle tranquilidad y libertad en este momento de tomar una decisión.

“No tiene nada qué ver con cómo van las negociaciones, porque la verdad es que soy consciente de que llegó esa propuesta, pero también soy consciente de que el club va a defender los intereses como corresponden y si la oferta no es satisfactoria, Hormi seguirá con nosotros. Ya veremos qué ocurre”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

¿Cuál es la oferta que lanzó Olympiacos por Armando González?

Nuevos reportes desde Grecia, aseguran que el conjunto helénico ha lanzado una segunda oferta a las oficinas del Guadalajara ofreciendo una cifra cercana a los 10 millones de dólares por el 80 por ciento de la carta del delantero, dejándoles ese porcentaje a los rojiblancos en caso de una nueva venta en el futuro.