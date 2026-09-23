El entrenador del Guadalajara ya habría elegido al futbolista que ingresará al 11 titular contra los Gallos Blancos ante la ausencia del Piojo por su llamado a Selección Mexicana.

Gabriel Milito deberá lidiar con muchas situaciones de cara al partido entre Chivas y Querétaro del próximo fin de semana, en donde primordialmente deberá reemplazar a Raúl Rangel y Roberto Alvarado, quienes están concentrados con la Selección Mexicana para la Fecha FIFA.

Es evidente de que el encargado de suplir la ausencia del Tala será Óscar Whalley, ya que es el segundo arquero en el plantel del Guadalajara, aunque surgió la incógnita de saber quién sería el elegido por el entrenador argentino para reemplazar al Piojo, quien se ha convertido en el motor de la ofensiva rojiblanca.

Sin embargo, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, destapó que el encargado de reemplazar a Alvarado en el 11 estelar del chiverío sería Efraín Álvarez, debido a que fue lo que demostró el timonel sudamericano hace unos días cuando ajustó en el Clásico Nacional tras la lesión de Bryan González.

“Efraín Álvarez, que de hecho fue el cambio cuando tiran a Roberto Alvarado a jugar por el costado, en lugar de Cotorro, es Efraín Álvarez es el que entró en esa zona“, explicó el comunicador en un enlace para ESPN.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La pelota se detendrá en gran parte del mundo debido a la Fecha FIFA que se extenderá durante dos semanas; sin embargo, en México todavía habrá actividad el próximo fin de semana cuando el Guadalajara se mida al Querétaro el sábado 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuál sería la alineación probable de Chivas contra Querétaro?