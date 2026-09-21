Chivas tuvo un fin de semana amargo debido a que ganaba el Clásico Nacional por 2 goles de diferencia y dejó que América lo empatara en 5 minutos. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que el vestidor rojiblanco no solo estaba dolido, sino además molesto por su actuación en los segundos 45 minutos. De esta manera, se explica la reacción del técnico argentino en conferencia de prensa.

Lo vivido en Ciudad de México se divide en lo que sucedió en cada tiempo del partido. En el primero, el Rebaño Sagrado se llevó por delante a los azulcremas y se fue ganando en el marcador, mientras que en el segundo se entregó el balón, se esperó a jugar al contragolpe y volvió a faltar la generación de juego como la que en la primera parte puso contra las cuerdas a los dirigidos por Guillermo Almada.

Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que la reacción de Gabriel Milito en conferencia de prensa no fue casualidad, sino que tiene mucho que ver con cómo estaba el vestidor rojiblanco. Fuentes le confirmaron al periodista de Diario AS que los jugadores estaban muy enojados por cómo se le escapó el partido.

Gabriel Milito y todo Chivas molesto por el partido ante América. (Foto: IMAGO7)

“No solo el profe (estaba molesto) sino los propios jugadores estaban muy molestos. Estaban encabronados en el vestidor, hubo mucha molestia. Me decían que hubo mucho enojo. Sí, que estaba el plantel muy molesto, estaban muy encabronados porque saben ellos mismos que el partido se les fue de las manos”, reportó Huerta.

Y agregó: “Me da gusto por lo menos ver que también a nuestros jugadores, a nuestro técnico, les corre la sangre por las venas y que no les valió madre lo que ocurrió la noche de anoche en el Estadio Azteca. El profe estaba encabronado y el profe estaba esperando cualquier cosita para tronar”.

Imagen generada con CHATGPT.

Gabriel Milito respondió a un periodista tras el empate en el Clásico Nacional

Luego del partido, Gabriel Milito se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que tuvo un intenso cruce con un periodista que inició su pregunta afirmando que dejó ir 2 puntos. “Te corrijo, yo no dejé ir puntos. Yo quería los 3 puntos, hay un rival que juega que después de un golazo se metió al partido. Te lo digo porque siempre tienes ese tinte en tus preguntas”, respondió el argentino.