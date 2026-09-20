Chivas no pudo mantener la diferencia de 2 goles ante América y se fue con un empate en el Clásico Nacional. Tras el partido, el técnico argentino afirmó que no supieron controlar el encuentro.

En el Estadio Azteca, Chivas dejó ir la victoria ante América luego de que el Clásico Nacional terminara empatado. Tras lo sucedido en Ciudad de México, Gabriel Milito confirmó lo que muchos aficionados piensan al declarar que se le escapó el partido de las manos cuando llegaron a tener una diferencia de 2 goles.

Bryan González abrió el marcador con un golazo, mientras que Ricardo Marín amplió la diferencia para darle tranquilidad al Rebaño Sagrado de cara a los 45 minutos. En la segunda mitad, el Guadalajara no tuvo la misma generación de juego y las Águilas llegaron al empate gracias al doblete de Miguel Borja.

Tras el empate contra América, Gabriel Milito se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que confirmó que se les escapó de las manos el partido. “Me hubiese gustado sumar de a 3, teníamos el partido en la mano, controlado, se nos escapó, el futbol tiene esta dinámica”, declaró el técnico argentino en el Estadio Azteca. Y agregó: “Nos faltó calma para hacer posesiones largas y cerrarlo mejor”.

Gabriel Milito afirmó que se le escapó de las manos el partido. (Foto: IMAGO7)

A su vez, señaló que en la segunda mitad les faltó atacar más como lo hicieron en la primera parte. “Nos faltó más calma para hacer posesiones un poco más largas y poder atacar mejor. El rival juega, el rival la arriesgó por la necesidad y nosotros tampoco pudimos sostener nuestros 2 carrileros”, explicó el timonel rojiblanco.

Gabriel Milito tuvo un tenso cruce con un periodista post Clásico Nacional

En la misma conferencia de prensa, el técnico argentino mantuvo un tenso cruce con un periodista al señalar que él no dejó escapar puntos. “Te corrijo, yo no dejé ir puntos. Yo quería los 3 puntos, hay un rival que juega que después de un golazo se metió al partido. Te lo digo porque siempre tienes ese tinte en tus preguntas”, respondió el DT de Chivas.

Encuesta ¿Crees que Milito podría haber hecho algo más para que no se escapara el partido ante América? ¿Crees que Milito podría haber hecho algo más para que no se escapara el partido ante América? Sí, meter a Hugo Camberos y no a Efraín Álvarez No, fue todo mérito de América Ya votaron 2 hinchas

Los números de Gabriel Milito ante América