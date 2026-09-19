El Guadalajara se mete a la cancha del Estadio Azteca en búsqueda de quedarse con tres puntos, la cima de la tabla de posiciones y el orgullo de todo el país.

El partido más importante de todo el calendario de la fase regular del Apertura 2026 por fin se jugará, en donde Chivas se mete a la cancha del Estadio Azteca con la misión de derrotar al América en una edición más del Clásico Nacional con la consigna de quedarse con el orgullo intacto.

Por si fuera poco, tanto el Rebaño como las Águilas están peleando palmo a palmo el liderato de la Liga MX, por lo que este partido será más importante para definir quién es el mejor equipo de la actualidad en el futbol mexicano.

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