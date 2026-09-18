Los dos legendarios futbolistas y campeones con el Guadalajara en diferentes generaciones concuerdan en que el Rebaño goleará a las Águilas este fin de semana.

El Apertura 2026 está por vivir el partido más importante de su calendario cuando se crucen Chivas y América en una edición más del Clásico Nacional, en donde el Rebaño parte como amplio favorito para aficionados, especialistas y hasta exjugadores como Adolfo Bautista y Joel Sánchez.

Aunque existe mucha paridad estadística en la tabla de posiciones entre rojiblancos y azulcremas, la realidad es que el Guadalajara será el obligado a ganar debido al buen momento que vive en el torneo, así como por su estilo de juego que ha logrado imponerse en los compromisos más recientes.

Es por eso que el Bofo y el Tiburón lanzaron sus pronósticos de cara al partido entre Chivas y América, en donde ambos coincidieron en que los tapatíos conseguirán un triunfo por muchos goles de diferencia.

“Para mí. un 5 a 1 a los wilos”, dijo Bautista a lo que Sánchez coronó con: “El Bofo, muy positivo. Yo voy más realista con un 4-1”, remató el exdefensor del Guadalajara.

¿Cuál es la más grande goleada de Chivas al América en torneos cortos?

La más grande goleada en torneos cortos que le ha propinado el Guadalajara a las Águilas se suscitó en el Invierno de 1996 en donde los rojiblancos se dieron un festín contra los azulcremas al derrotarlos por 5-0 con anotaciones de Ramón Ramírez, Sergio Pacheco, Paulo César Chávez y un doblete del Gaby García.

Últimos 10 antecedentes entre Chivas y América

TORNEO RESULTADO INSTANCIA Clausura 2026 Chivas 1-0 América Regular Apertura 2025 América 1-2 Chivas Regular Clausura 2025 Chivas 0-0 América Regular Apertura 2024 América 1-0 Chivas Regular Clausura 2024 América 1-0 Chivas Semifinal de vuelta Clausura 2024 Chivas 0-0 América Semifinal de ida Clausura 2024 Chivas 0-0 América Regular Apertura 2023 América 4-0 Chivas Regular Clausura 2023 América 1-3 Chivas Semifinal de vuelta Clausura 2023 Chivas 0-1 América Semifinal de ida

¿Cuándo se jugará el América vs. Chivas del Apertura 2026?

El Clásico Nacional está programado para disputarse el próximo sábado 19 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado para arrancar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.