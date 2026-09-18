Chivas y América llegan al Clásico Nacional con números muy similares en la Liga MX, tanto en triunfos como en goles anotados y recibidos. Sin embargo, si se toma en cuenta el contexto completo de las Águilas, la situación cambia considerablemente, pues el equipo de Guillermo Almada acumula tres derrotas consecutivas: cayó ante Rayados en penales en las semifinales de la Leagues Cup, perdió 1-0 frente a León por el tercer lugar del mismo torneo y posteriormente fue derrotado 4-3 por Cruz Azul en el Clásico Joven.

Esta situación ha provocado que el entrenador azulcrema se encuentre bajo un intenso escrutinio, no solamente por parte de los aficionados de su equipo, sino también en medio de cuestionamientos sobre lo que podría ocurrir si los resultados continúan sin acompañarlo. El Clásico Nacional de este sábado representa una nueva prueba para Almada, especialmente porque enfrentará a un Chivas que llega en la parte alta de la clasificación y con el ánimo elevado después de golear a Pumas.

De hecho, medios como Claro Sports y FOX Sports han puesto sobre la mesa el escenario de qué podría suceder con Almada si suma una nueva derrota frente al Rebaño Sagrado. El resultado tendría todavía mayor repercusión si se trata de una goleada o de un encuentro en el que, incluso con los nuevos refuerzos que llegaron al plantel, las Águilas terminan siendo ampliamente superadas por el conjunto rojiblanco. La presión aumenta además por tratarse de un Clásico Nacional, uno de los partidos que mayor atención genera alrededor del club.

Eso sí, los análisis publicados alrededor del encuentro también señalan que los altos mandos del América no tomarían una decisión únicamente por lo que suceda en un solo partido. Aun así, un Clásico Nacional tiene un peso especial y una derrota acompañada de una actuación muy pobre podría generar consecuencias y aumentar todavía más los cuestionamientos sobre el proyecto de Almada. El propio técnico ya reconoció después de la derrota ante Cruz Azul que su equipo necesita mejorar especialmente en el aspecto defensivo, algo que el Guadalajara debe aprovechar.

Por ahora, solo queda esperar para conocer cuál será el plan de Gabriel Milito y las opciones que tendrá para enfrentar a las Águilas. Chivas ha demostrado tener un importante potencial ofensivo y una solidez defensiva que ha ido creciendo con el paso del torneo, mientras que incluso figuras identificadas con el América han hablado de los retos que representa este Guadalajara. Carlos Reinoso, por ejemplo, recomendó no apresurar el debut de los nuevos refuerzos azulcremas y también señaló la necesidad de mejorar el orden defensivo del equipo.

Guillermo Almada tiene una pésima racha cuando enfrenta a Chivas, sobre todo en partidos recientes

Además de la presión por los resultados recientes, Almada tendrá que enfrentarse a un historial que tampoco juega a su favor. El entrenador uruguayo acumula seis partidos consecutivos sin vencer a Chivas y no derrota al Rebaño desde enero de 2022, cuando dirigía al Pachuca. En sus 13 enfrentamientos contra el Guadalajara como entrenador de Santos y Pachuca registra cuatro triunfos, cinco empates y cuatro derrotas, pero sus últimos tres encuentros terminaron con victoria rojiblanca, situación que Gabriel Milito y compañía buscarán aprovechar.