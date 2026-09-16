Chivas enfrentará al Club América este sábado en una nueva edición del Clásico Nacional, un partido de enorme importancia para las aspiraciones del Guadalajara en el Apertura 2026. El Rebaño Sagrado buscará recuperar el liderato después de que Toluca aprovechara su partido pendiente para colocarse nuevamente en la cima, aunque por supuesto el principal objetivo será imponerse al máximo rival en el Estadio Azteca.

Para conseguirlo, Gabriel Milito y su cuerpo técnico tendrán que estudiar a profundidad las debilidades de las Águilas. Una de las principales parece encontrarse en la mitad de la cancha, pues aunque América también utiliza dos mediocampistas de contención, Alan Cervantes y Erick Sánchez no parecen tener la misma coordinación y funcionamiento táctico que Omar Govea y Fernando González cuando los dos rojiblancos comparten el centro del campo.

En un video publicado por el creador de contenido Manuel Villaseñor se muestra precisamente cómo Cervantes y Sánchez cometen algunos errores que terminan generando espacios en una zona que podría ser determinante para el Clásico Nacional, precisamente un sector donde Chivas tiene varias alternativas de gran talento, con futbolistas como Omar Govea, Brian Gutiérrez y Santiago Sandoval, además de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, quienes han tenido poca actividad durante las últimas jornadas.

En su análisis, Villaseñor muestra cómo Cervantes y Sánchez llegan a ocupar prácticamente la misma zona de la cancha y no siempre logran coordinarse entre ellos ni con sus compañeros. Si Chivas consigue provocar y aprovechar esos errores para atacar los espacios, al mismo tiempo que logra impedir que América progrese con facilidad desde el centro del campo, podría encontrar una ventaja importante en uno de los sectores más relevantes del partido.

Ahora habrá que esperar para conocer la estrategia que prepara Gabriel Milito, especialmente porque el entrenador argentino llega con un antecedente favorable en los Clásicos Nacionales. El estratega rojiblanco permanece invicto ante América, después de haberlo derrotado tanto en el Estadio Ciudad de los Deportes como en el Estadio Akron. Ahora, en el regreso del Guadalajara al Estadio Azteca, buscará repetir la dosis ante el máximo rival y mantener su dominio particular.

Gabriel Milito tendrá que decidir quién será el encargado de frenar a Brian Rodríguez

Además de encontrar la manera de aprovechar los espacios en el mediocampo, Milito tendrá otra decisión importante que resolver antes del Clásico Nacional: quién será el encargado de enfrentarse a Brian Rodríguez. El uruguayo se ha convertido en una de las principales amenazas ofensivas del América durante este torneo y juega habitualmente por el costado izquierdo, por lo que el entrenador deberá elegir entre mantener a Roberto Alvarado en el carril derecho o darle nuevamente esa responsabilidad a Richard Ledezma.