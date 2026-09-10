Chivas disputará este domingo su partido correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026, cuando reciba a Pumas en el Estadio Akron. Sobre el papel, el Guadalajara parte como favorito para quedarse con los tres puntos, no solamente por el buen momento que atraviesa y la localía, sino también porque los universitarios tendrán un desgaste adicional al disputar este jueves por la noche su partido contra León.

Sin embargo, este encuentro podría complicarse por un factor que nada tiene que ver con el rival: el arbitraje. La persona encargada de dirigir las acciones será un silbante que no guarda los mejores recuerdos para la afición rojiblanca, principalmente porque sus dos apariciones más recientes dirigiendo al Guadalajara terminaron con polémica y situaciones que perjudicaron seriamente al equipo.

Se trata de Maximiliano Quintero, árbitro que estuvo al frente del partido entre Chivas y Tigres correspondiente a la fase regular del Clausura 2026 y posteriormente dirigió la ida de los cuartos de final contra Cruz Azul. En ambos encuentros se presentaron decisiones muy cuestionadas y algunos de los errores arbitrales más groseros que sufrió el Rebaño durante aquel torneo, especialmente en la eliminatoria frente a La Máquina, donde terminaron complicando todavía más el panorama para el conjunto tapatío.

Ahora habrá que esperar para saber si Quintero consigue tener una actuación correcta en el partido del Rebaño Sagrado. Chivas no pretende recibir ningún trato preferencial por parte de los árbitros, pero lo mínimo que puede exigir es que las decisiones que influyan en sus partidos sean acertadas, especialmente en acciones determinantes que pueden ser revisadas y corregidas mediante el VAR.

Gabriel Milito y la directiva de Chivas han mantenido una postura bastante respetuosa respecto a las actuaciones arbitrales durante el último año, incluso cuando algunas decisiones han terminado afectando directamente los resultados del equipo. Eso, sin embargo, no significa que los errores pasen desapercibidos dentro del entorno rojiblanco, por lo que habrá que ver si la directiva decide tomar cartas en el asunto en caso de que vuelva a presentarse una equivocación importante contra el Guadalajara.

Chivas ya ha sufrido por errores arbitrales en el presente torneo

Hay que recordar que Chivas ya sufrió las consecuencias de una decisión arbitral muy polémica durante el presente Apertura 2026. En el partido contra Pachuca se señaló un penal en contra del Guadalajara que posteriormente fue cuestionado por especialistas en arbitraje, quienes consideraron que la infracción no debió sancionarse como pena máxima. Para el Rebaño fue todavía más doloroso porque de esa jugada llegó el empate de los Tuzos, cuando el conjunto rojiblanco se encontraba arriba en el marcador.