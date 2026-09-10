Chivas enfrentará a Pumas UNAM por el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es quiénes serán los jugadores que están en duda para el duelo en el Estadio Akron.

El próximo domingo Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2026 cuando enfrente a Pumas UNAM por la jornada ocho en el Estadio Akron. De cara al juego contra los Universitarios, hay más dudas que certezas sobre los lesionados, ya que Bryan González y José Castillo trabajaron a la par del grupo. Lo que queda por responder es si podrán o no ser tenidos en cuenta el siguiente partido.

Desde la participación en la Leagues Cup hasta el regreso de la competencia en la Liga MX el Rebaño Sagrado comenzó a perder a varios jugadores en la línea defensiva. En un momento llegó a tener cinco bajas en esa zona, por lo que el técnico argentino decidió mover como stopper por izquierda a Luis Romo, a Diego Campillo como líbero y a Miguel Gómez como stopper por derecha.

El mes de septiembre para Chivas no sólo marca el inicio de la segunda parte del Apertura 2026, sino que también el comienzo una parte calendario debido a que enfrentará a América y a Atlas en los próximos cinco partidos. Por esta razón, es necesario que el Guadalajara cuente con todas sus piezas para poder marcar la diferencia.

Gabriel Milito busca que Chivas gane antes del Clásico Nacional ante América. (Foto: IMAGO7)

Para el duelo contra los Universitarios, es un hecho que Miguel Tapias es uno de los futbolistas descartados por lesión. En cuanto a las dudas se trata de Bryan González y José Castillo. Los dos jugadores entrenaron a la par del equipo, pero, entendiendo cómo se maneja Gabriel Milito con los elementos que regresan tras una lesión, no sería extraño que esperen en las gradas uno o dos partidos más.

¿Cómo formaría Chivas ante Pumas UNAM?

Teniendo en cuenta que Bryan González y José Castillo podrían no estar disponibles para enfrentar a Pumas, es un hecho que Gabriel Milito mantendrá el mismo esquema. De esta manera, en la portería Raúl Rangel; en el fondo Daniel Aguirre, Diego Campillo y Luis Romo, como carrileros Roberto Alvarado o Richard Ledezma y Hugo Camberos, de interiores Fernando González, Omar Govea, Santiago Sandoval y Efraín Álvarez, y en el ataque Ricardo Marín.

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¿Cuándo se juega Chivas vs. Pumas por la Liga MX?

El próximo juego de Chivas ante Pumas UNAM se llevará adelante a las 19:07 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.