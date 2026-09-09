Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Pumas por la jornada 8 del Apertura 2026. De cara al juego contra los Universitarios, Ricardo Marín reveló una actitud de Gabriel Milito por la que él no se considera titular en el Guadalajara.

Uno de los jugadores de Chivas que se ha destacado de la mejor manera antes de que finalice la primera mitad del torneo fue sin duda Ricardo Marín. De cara al partido contra Pumas, 4K dejó en claro que él no se considera titular porque Gabriel Milito hace que se ganen su lugar en cada entrenamiento.

Una de las constantes declaraciones que el técnico argentino dio en diferentes conferencias de prensa es que los jugadores se ganan la titularidad en cada práctica. Es un hecho que hay una serie de jugadores que son clave y que se mantienen así no tengan un buen partido como Raúl Rangel, Luis Romo, Fernando González, Omar Govea, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval. El resto, entre ellos Diego Campillo y Bryan González, tienen que demostrar práctica a práctica por qué merecen estar de inicio.

En medio de este contexto, Chivas se alista de la mejor manera para 15 días brutales debido a que el domingo enfrenta a Pumas y el sábado 19 de septiembre a América. De cara a estos partidos, Ricardo Marín dejó en claro que en el equipo de Gabriel Milito él no es titular, declaración que destaca porque es el atacante goleador en el Apertura 2026.

Ricardo Marín afirmó que no se considera titular en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“El profe nos ha dejado muy marcado que no hay titularidades. Yo no me considero el delantero titular; estoy trabajando para cada partido ganarme mi lugar. Así nos lo hace saber el profe y así es la dinámica que tenemos en el equipo, que el que esté bien lo va a hacer”, expresó 4K en sala de prensa de Verde Valle.

Y agregó: “Eso impulsa evidentemente la competencia interna; por eso, si te has dado cuenta, muchas veces esté quien esté el equipo sigue jugando a lo mismo porque es una línea de trabajo que tenemos muy marcada. Los refuerzos también evidentemente vienen a sumar, sabemos que son jugadores de grandísima calidad y es meternos e integrarlos a la línea de trabajo que tenemos, que es muy exigente pero que está tan bien trabajada que nos va a dar muy buenos frutos”.

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¿Cómo marcha Ricardo Marín en la tabla de goleo?

Luego de anotar contra Atlético de San Luis, Ricardo Marín se ubica en la tercera posición de la tabla de goleo con cuatro goles, mientras que con la misma cantidad de anotaciones Roberto Alvarado aparece en la cuarta posición. Cabe destacar que Salomón Rondón es líder de goleo con siete goles para Pachuca, uno de ellos de penal frente a Chivas.