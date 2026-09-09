Mientras Chivas se prepara para enfrentar a Pumas, Rafa Márquez estuvo presente en Verde Valle. La gran pregunta que surge es cuántos jugadores del Rebaño Sagrado van a convocar.

La Selección Mexicana tuvo una gran participación en la Copa del Mundo 2026 con una plantilla que tuvo como base a cinco jugadores de Chivas. Rafa Márquez es ahora el nuevo entrenador del Tri e inició el nuevo ciclo mundialista para el 2030. Esta tarde estuvo presente en las instalaciones del Guadalajara en Verde Valle para observar al plantel rojiblanco. ¿Desmantelan nuevamente al conjunto rojiblanco?

Es un hecho que el Káiser, al igual que el Vasco Aguirre, deberá utilizar a varios jugadores de la Liga MX debido a que con suerte en Europa cuenta con diez jugadores de campo. Por esta razón, es una realidad que el Rebaño Sagrado volverá a poner a disposición a todos sus futbolistas por la calidad y el buen momento que vive el equipo de Gabriel Milito. No hay que olvidarse de que es sublíder del Apertura 2026 y que con este estilo de juego llegó a Semifinales del Clausura 2026.

Mientras Chivas se alista para enfrentar a Pumas en el Estadio Akron, Rafa Márquez y Andrés Lilini estuvieron presentes en las instalaciones de Verde Valle para reunirse con Gabriel Milito, Jesús Chapito Sánchez, Javier Mier y Alejandro Manzo. Se analiza la cantidad de futbolistas que el Guadalajara aportará para el partido ante Colombia a pesar de que se acordó liberar a dos jugadores por equipo como máximo ya que para esa fecha la Liga MX no está al frente.

Rafa Márquez y Gabriel Milito se reunieron en Verde Valle. (Foto: X / @CHIVAS)

De momento ningún insider del Guadalajara dio a conocer que el Rebaño Sagrado vaya a desprenderse de varios futbolistas para el duelo contra Colombia, pero Jesús Bernal señaló en su canal de YouTube que la regla de Amaury Vergara es apoyar en su totalidad a la Selección Mexicana. De esta manera, no sería extraño que el conjunto rojiblanco vuelva a ser base en esta fecha FIFA.

Los jugadores de Chivas que serían llamado a la Selección Mexicana

Para el primer duelo contra Colombia, es seguro que Raúl Rangel y Roberto Alvarado van a ser convocados por Rafa Márquez a la Selección Mexicana. Para los amistosos contra Estados Unidos y Chile es un que el Káiser va a llamaría a Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Diego Campillo y Brian Gutiérrez. No hay que olvidarse de que se reveló que esta primera lista de convocados estará entre los convocados al Mundial 2026 y nuevas caras.

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Por otro lado, habrá que esperar si el nuevo timonel del Tri también llama a futbolistas como Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Bryan González, Kevin Castañeda o Jordan Carrillo. Los cinco jugadores estuvieron en observación por Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026 y, por nivel o gusto del entrenador, fueron cortados.