Chivas ha vivido importantes momentos en la Liga MX debido a que fue uno de los grandes protagonistas en pelear por el título. En medio de este buen momento, José María Garrido reveló que Diego Campillo podría ser convocado por Rafa Márquez a los próximos juegos de la Selección Mexicana.

El Rebaño Sagrado no ha parado de sufrir bajas por culpa del Tri debido a que no solo se han destacado, sino que además conviven todas las semanas. Por esta razón, Javier Aguirre decidió convocar a Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Armando González a la Copa del Mundo 2026.

Para finales de septiembre, la Selección Mexicana comenzará a vivir un nuevo ciclo mundialista con Rafa Márquez como entrenador. Se espera que el exjugador de Atlas realice una fuerte renovación y se vuelve a afirmar que Chivas volvería a ser base en el conjunto nacional con nombres como el Tala, el Piojo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Diego Campillo es pieza clave en Chivas. (Foto: IMAGO7)

De cara a los juegos contra Colombia, Estados Unidos y Chile, José María Garrido reveló en su canal de YouTube que el Guadalajara podría recibir el llamado por Diego Campillo. “Surge la información la posibilidad de que haya otro jugador de Chivas que también va a estar muy cerca en el proceso de la Selección Mexicana. Alguna vez en Claro Sports, en alguna transmisión de Tapatío, dije que tiene unos cambios de juego y hasta por eso me funaron y me reventaron, pero creo que no estoy alejado de la del de la realidad, mete unos cambios de juego tipo Rafa Márquez. Lo dije en su momento y hoy Rafa lo va a tener en la vista en la mira ¿de quién estoy hablándote? De Diego Campillo”, reveló.

Y agregó: “Insisto, me recuerda a Rafa Márquez, en sus primeros años, y hoy Rafa lo va a tener en la mira porque Rafa conoce la posición y sabe lo que puede dar este muchacho. Ya ni hablemos de que por supuesto está llamado a ser el líder de la defensa del Guadalajara en unos cuantos años si es que no sale de la institución, si es que no decide él tomar otro camino. Todo apunta a que también será uno de los jugadores a los cuales Rafael Márquez esté dándole un seguimiento en particular y especial por estas condiciones que ya hablábamos“.

La razón por la que Diego Campillo puede jugar con la Selección Mexicana

Tal como dijo José María Garrido en Futbol con Cerebro, la versatilidad de Diego Campillo para manejar el balón de derecha o izquierda con precisión en los cambios de frente lo lleva a ser tenido en cuenta por el Tri. A su vez, hay que sumar que no solo tiene criterio, sino que además puede jugar como central, stopper en línea de tres, líbero, lateral derecho y de contención. Cabe destacar que encontró dificultades para jugar como lateral por la izquierda.

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¿Diego Campillo estuvo cerca de jugar el Mundial 2026?

Diego Campillo tuvo un destacado regreso a Chivas, motivo por el cual Javier Aguirre lo tenía en la mira. Sin embargo, el defensa formado en Guadalajara estuvo lejos de ir a disputar la Copa del Mundo 2026 debido a que en su posición había jugadores que estuvieron siempre en el proceso con el Vasco. Se podría decir que estaba en carpeta si había bajas de último momento.