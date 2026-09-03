Chivas se alista para enfrentar a Atlético de San Luis por la jornada 7 del Apertura 2026. De cara al duelo en el Estadio Alfonso Lastras, revelan que José Castillo podría ser titular ante los Potosinos.

El próximo fin de semana, el Guadalajara enfrentará a Atlético de San Luis por la jornada siete del Apertura 2026 de la Liga MX. En este panorama, confirman que de darse el regreso de José Castillo, Gabriel Milito lo enviaría de titular para visitar al equipo potosino en el Estadio Alfonso Lastras.

Una de las zonas en las que el Guadalajara no ha dejado de tener bajas es en la zona defensiva. Daría la sensación de que los primeros en lastimarse fueron Miguel Tapias y Daniel Aguirre, que siguieron Bryan González, Casti y Richard Ledezma.

Por esta razón, Gabriel Milito decidió en los siguientes partidos del Guadalajara improvisar en la defensa con Miguel Tapias, Luis Romo y Diego Campillo. En medio de este marco, se especula con que José Castillo podría volver a estar disponible y, según José María Garrido, Gabriel Milito lo pondría de titular ante Atlético de San Luis.

José Castillo sería titular si está disponible para jugar ante San Luis. (Foto: IMAGO7)

“El que está por reaparecer por otra lesión muscular es José Castillo, quien inclusive pudiera ir hasta de titular si me apuran. Ya lo habíamos platicado el día de ayer (martes 1 de septiembre) con Castillo por este sector (stopper izquierdo) donde pudiéramos ver también la opción de que regrese el propio Luis Romo en este punto (de líbero) y que Diego Campillo esté por acá (stopper por derecha) para mantener la línea de tres defensas centrales para el partido contra Atlético de San Luis en el encuentro del próximo fin de semana”, expresó.

José Castillo y una publicación que ilusionará a Chivas

En redes sociales, José Castillo mostró cómo arriba a las instalaciones de Verde Valle de cara a una nueva práctica del Guadalajara. Es la primera vez que se muestra llegando a las instalaciones de Chivas desde que se lesionó y todo indica que podría estar preparado para jugar contra Atlético de San Luis.

¿Qué jugadores están descartados ante Atlético de San Luis?

Es un hecho que Bryan González no es tenido en cuenta para enfrentar a Atlético de San Luis, mientras que Daniel Aguirre sigue en duda y todo indica que no sería convocado. A su vez, Miguel Tapias tampoco entraría en la consideración de Gabriel Milito porque continúa con su recuperación.