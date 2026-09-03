Uno de los jugadores que toda la afición solicitaba para el cierre del mercado de pases es Erik Lira. En medio de este contexto, surgió el rumor de que el Guadalajara estaría detrás de él.

Uno de los jugadores que estuvo en boca de todo México por su posible salida a Europa fue Erik Lira, jugador que los aficionados de Chivas se cansaron de pedir en las últimas horas tras frustrarse su salida a Mónaco. En medio de este contexto, surgió el rumor de la posible llegada del mediocampista de Cruz Azul al Guadalajara. Sin embargo, Jesús Bernal afirmó que no hay nada por el futbolista de La Noria, mientras que Javier Mier dejó en claro que el plantel está cerrado.

Es un hecho que el Rebaño Sagrado llevó adelante un buen libro de transferencia debido a que logró cerrar la llegada de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. A su vez, logró acomodar a varios jugadores que no eran tenidos en cuenta por Gabriel Milito y que ganaban un alto salario.

En medio de este contexto, Erik Lira estuvo muy cerca de llegar a Mónaco de la Ligue 1, pero finalmente se quedó en Cruz Azul. Mientras se habla de su futuro del mediocampista de la Selección Mexicana, surgió el rumor de que el Rebaño Sagrado lo quería fichar para el Apertura 2026.

Erik Lira pudo llegar a Mónaco de Francia (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, señaló en un vivo en su canal de YouTube que sería el momento ideal para que el Guadalajara vaya por él, pero que no hay ni hubo una oferta. A su vez, ayer, César Huerta confirmó en su espacio que el Guadalajara no va a poder ir por él porque el futbolista está pensando en llegar a Europa.

La postura de Javier Mier con el mercado de Chivas

Luego de la salida de Armando González a Olympiacos, Javier Mier dejó en claro que el conjunto rojiblanco ya cerró su mercado de pases. “El plantel está completo. El plantel, desde que se hace la planeación. Nosotros, para tomar esta decisión siempre pensamos cómo podemos ir complementando lo que se pueda venir. Estamos convencidos y no nos mueve en lo absoluto el objetivo que tanto buscamos y que hemos mencionado en repetidas ocasiones (el título)”, cerró el director deportivo a Fox Sports.

Y agregó: “El plantel está completo. Confiamos plenamente en los jugadores que están ahí, confiamos plenamente en los delanteros que tenemos, en los que podemos ir desarrollando”. De esta manera, es un hecho que el Guadalajara ya salió del libro de pases.