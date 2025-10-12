Si bien, apenas estamos entrando a la recta fin de la Fase Rergular del Torneo Apertura 2025, la directiva del Club Deportivo Guadalajara ya se encuentra trabajando en el armado del plantel de cara a la siguiente campaña del máximo circuito del balompié azteca.

Uno de los jugadores que desde hace tiempo tienen en la mira para reforzar su mediocampo es Erik Lira, actual elemento de Cruz Azul y uno de los mejores en su posición en el futbol mexicano, de manera que podrían animarse a relizar una oferta por sus servicios.

Cabe mencionar que el exjugador de Pumas todavía no renueva su contrato con el conjunto de La Máquina, aunque, según Ike Carrera, solo restan mínimos detalles (como una cláusula baja para una escuadra del Viejo Continete )para que se cierre la renovación.

Señalar que esta no sería la primera vez que el Rebaño Sagrado muestra interés en Erik Lira. De hecho, antes de la llegada de Luis Romo, se habló de que el jugador de 25 años de edad era el principal objetivo del Club Deportivo Guadalajara, pero en ese entonces, en La Noria no quisieron negociar.

¿Cuál es el valor de Erik Lira en Cruz Azul?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Erik Lira en Cruz Azul es de 8.5 millones de euros, equivalente a poco más de 181 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, por lo que más o menos esto podrían estar pidiendo por sus servicios a una entidad de la Liga MX.