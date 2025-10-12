Chivas Femenil no pudo aprovechar su localía en el Estadio Akron y debió conformarse con un empate 1-1 ante Puebla por la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Aunque el punto le permite mantenerse en la parte alta de la tabla, el rendimiento interrumpe la racha de victorias que traía el equipo.

El conjunto visitante, que llegaba como penúltimo en la clasificación, sorprendió con una propuesta valiente y logró adelantarse en el marcador durante el primer tiempo. Sin embargo, Carolina Jaramillo apareció en el complemento con un zurdazo desde la frontal del área para sellar la igualdad.

A pesar del resultado, Chivas se mantiene en la cuarta posición con 30 unidades, muy cerca de asegurar su boleto a la Liguilla. Restan solo dos compromisos por disputar en la fase regular, frente a Pachuca y Necaxa, donde las dirigidas por Antonio Contreras buscarán reencontrarse con el triunfo para tener un buen cierre de fase regular.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en el Apertura 2025?

(Flashcore)

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil?

El próximo compromiso de Chivas Femenil será el domingo 19 de octubre, fuera de casa ante Pachuca, por la jornada 16 del Apertura 2025, en lo que promete ser un duelo clave para consolidar su lugar entre las mejores del campeonato.