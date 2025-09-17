Las Chivas de Guadalajara Femenil supieron maniatar las cualidades del America para sacar su mejor versión en el momento más indicado y sumar una victoria con la que se llevaron el orgullo y tres puntos muy valiosos, gracias a una estupenda actuación de Denise Castro, quien marcó los dos goles rojiblancos.

Sin embargo, hubo una jugadora que fue la clave para que el Rebaño Sagrado fuera efectivo de tres cuartos de cancha hacia el frente y se trata de Carolina Jaramillo, la volante ofensiva que siempre estuvo en el momento oportuno para hacerle daño a la zaga de las Águilas.

Denise Castro marcó los dos goles en la parte inicial, pero en ambas ocasiones recibió las asistencias de Caro Jaramillo para que horadara la portería de las azulcremas. Primero lo hizo con un pase sobre los linderos del área, donde la atacante sacó un derechazo al ángulo para abrir la pizarra.

Y más tarde sirvió un balón dentro del área, donde Castró con otro potente derechazo, mandó guardar el esférico a las redes decretando el 2-0, gracias a una estupenda actuación de La Comandante, quien ha participado en 10 partidos de este certamen, sumando 852 minutos.

Chivas Femenil enfrentará a Tijuana en la Jornada 12

Guadalajara vuelve a la actividad el siguiente domingo 21 de septiembre cuando se midan a los Xolos de Tijuana en el partido por la Jornada 12 del Apertura 2025. El compromiso será a las 11:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Akron y la transmisión correrá a cargo de Amazon Prime para todo el país.