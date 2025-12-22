Tanto Chivas varonil como Chivas Femenil se encuentran en plena pretemporada de cara al Clausura 2026. Mientras el primer equipo masculino debutará hasta el 10 de enero, las rojiblancas arrancarán el torneo una semana antes, el próximo 4 de enero recibiendo al Atlético San Luis. Por ello, el equipo femenil disputó este lunes su primer partido de preparación, nada menos que ante una de sus máximas rivales: el Atlas.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para el Guadalajara, ya que fueron las rojinegras quienes se adelantaron en el marcador. Sin embargo, el Rebaño mostró carácter y logró darle la vuelta al partido gracias a un gol de Samantha López, tras asistencia de Viri Salazar, y a una anotación más de la siempre confiable Alicia Cervantes, quien definió luego de un pase de Damaris López para sellar la victoria rojiblanca por 2-1.

Una de las noticias más positivas de la pretemporada ha sido el regreso de Blanca Félix a los entrenamientos, luego de la fractura en la mano que sufrió cuando restaban pocos partidos para cerrar el Apertura 2025. La arquera buscará recuperar la titularidad que, por su lesión, quedó en manos de Celeste Espino, quien fue duramente señalada por algunos errores en las semifinales frente al América.

¿Cuándo juega Chivas Femenil su primer partido del Clausura 2026?

Tal como se ha mencionado, el Clausura 2026 comenzará antes para Chivas Femenil, con la visita del Atlético San Luis al Estadio Akron el domingo 4 de enero. Se trata de un rival interesante que en los últimos torneos ha reforzado bien su plantel, por lo que el debut rojiblanco promete ser un partido atractivo y una buena oportunidad para ver el arranque del nuevo proyecto en casa.