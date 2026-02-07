El Club Deportivo Guadalajara consiguió una valiosa victoria ante Mazatlán FC, dentro de la Fecha 5 del Torneo Clausura 2026 en su visita al Estadio El Encanto, sumando tres puntos importantes.

Tras el compromiso, Omar Govea fue autocrítico al analizar el desempeño de Chivas, especialmente en la parte complementaria, y reconoció que el funcionamiento colectivo se alejó de lo que pretenden mostrar en la cancha.

“El segundo tiempo fue muy malo… no son las formas”,mencionó el futbolista, dejando en claro que el triunfo no ocultó las fallas del plantel.

Durante los primeros 45 minutos, el Rebaño Sagrado mostró mayor orden, intensidad y claridad al frente, aspectos que le permitieron tomar ventaja en el marcador, no obstante, el cuadro sinaloense ajustó líneas en la segunda mitad y obligó a los nuestros replegarse.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Luego de su victoria ante Mazatlán FC en la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026, Chivas ya tiene definido su próximo compromiso en la Liga MX. El Rebaño Dagrado volverá a la actividad el sábado 14 de febrero, cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional, correspondiente a Fecha 6, a disputarse en la cancha del Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México.