El Club Deportivo Guadalajara continúan mostrando un sólido desempeño tras conseguir su quinta victoria al hilo en el Torneo Clausura 2026, pero la noche no fue completamente redonda.

Al finalizar el compromiso del Estadio El Encanto, el director técnico Gabriel Milito expresó su inquietud por la condición de Luis Romo, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias durante el duelo frente a Mazatlán FC.

El entrenador argentino deslizó la posibilidad de que la molestia sea una lesión importante, un escenario que podría comprometer la presencia del capitán en el Clásico Nacional contra América.

“Con respecto a Luis, da la sensación de que tuvo una molestia importante en el posterior. Habrá que hacer estudios para ver qué arrojan los resultados, pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones. No sé exactamente qué fue lo que le pasó, pero evidentemente da la sensación de que es una lesión que le va a costar, tal vez, algunos partidos. Ojalá que no, pero es probable que sea así”, señaló.

Más allá de la incertidumbre que rodea la situación física de Luis Romo, Gabriel Milito resaltó el positivo inicio de torneo que vive el Rebaño Sagrado. El estratega argentino subrayó que enlazar cinco victorias consecutivas es un logro poco habitual en el futbol mexicano.

“Era nuestro objetivo comenzar de esta manera, con buen juego y, además, con buenos resultados. No es fácil ganar cinco partidos seguidos, pero creo que lo hemos hecho de forma merecida. Por momentos jugamos muy bien y hubo otros en los que el rival también hizo su partido y nos puso en dificultad. Más allá de eso, estamos muy contentos con la manera de competir y con la manera de jugar. Sin duda hay cosas para corregir y mejorar, y para eso está la semana. Hablaremos y trabajaremos para seguir mejorando en algunos aspectos y continuar evolucionando como equipo”, finalizó.