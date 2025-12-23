Chivas Femenil ha sido blanco de críticas y señalamientos desde hace varios semestres debido a la postura de la directiva que encabeza Nelly Simón en cuanto a no realizar fuertes inversiones en cuanto a refuerzos; sin embargo, eso estaría cambiando de cara al Clausura 2026.

Durante este mercado de fichajes, el Guadalajara ha trabajado en silencio; sin embargo, logró concretar las contrataciones de Jasmine Casarez, Mayra Pelayo y recientemente la de Eva González, por lo que se estaría armando un equipo poderoso a la ofensiva.

Sin embargo, la directiva estaría en conversaciones para tratar de cerrar el fichaje de Cristina Ferral, defensa central que tanto le ha hecho falta al conjunto tapatío en todo el 2025, en donde tuvieron que habilitar a jugadoras como Casandra Montero o Damaris Godínez en esa posición.

La zaguera que militó en Tigres Femenil en el Apertura 2025, presume un palmarés impresionante, ya que presume cinco títulos de Liga MX y tres Campeón de Campeonas del Circuito Rosa.

Cristina Ferral ya tiene experiencia en Europa

La defensora que el Guadalajara estaría pretendiendo como refuerzo para el Clausura 2026 tiene un brillante comienzo en el futbol profesional, ya que después de brillar a nivel universitario en Estados Unidos, por lo que un video le abrió las puertas del Olympique de Marsella en 2017, pero en 2018 fue fichada por Tigres.