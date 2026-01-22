Cuando Chivas Femenil anunció la incorporación de Eva González para el Clausura 2026, el fichaje pasó sin demasiada resonancia entre la afición y la prensa especializada; muchos señalaban que la mediocampista mexicoamericana llegaba con perfil tranquilo y sin el cartel de “refuerzo estrella”. Sin embargo, conforme avanzaron las primeras jornadas del torneo, su rendimiento en el mediocampo comenzó a llamar la atención por su solidez y aporte táctico en un esquema que necesita equilibrio.

Chivas ha tenido un arranque sólido en el Clausura 2026, manteniendo el invicto al sumar tres victorias y un empate en las primeras cuatro jornadas, incluida una victoria por 2-0 ante Querétaro en su más reciente encuentro disputado este miércoles, donde el equipo dominó gran parte del juego y se impuso con goles de Denise Castro y Adriana Iturbide.

En ese contexto, Eva González ha sido destacada por usuarios de redes sociales como una pieza que ha superado las expectativas iniciales. Comentarios como “Poco se habló del fichaje de Eva, pero qué buenos partidos ha estado dando, le da mucha solidez al mediocampo” reflejan la percepción positiva de parte de la afición, que ha valorado su inteligencia para ocupar espacios y asistir en la construcción del juego.

Además de los elogios para González, otras voces de la afición rojiblanca también han celebrado el rendimiento de jóvenes como Sam López, pidiendo más minutos, y recordando que figuras como Jasmine Casárez ya han marcado diferencia con goles o asistencias. La afición reconoce que, más allá de nombres más rimbombantes, el colectivo rojiblanco ha mostrado cohesión y carácter, con Eva González como uno de los puntos más altos.

El impacto de Eva González no sólo se mide en notas individuales, sino también en que Chivas mantiene su arco imbatido y se conforta en la parte alta de la tabla con 10 puntos, mostrando una combinación de fases ofensivas fluidas y solidez defensiva. Con el equipo invicto y un estilo de juego más definido, su incorporación empieza a verse como un acierto en la construcción de un plantel que aspira a pelear el título.