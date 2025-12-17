Chivas Femenil ya arrancó su pretemporada rumbo al Clausura 2026; sin embargo, este miércoles volvió a dar de qué hablar debido a que hizo oficial el fichaje de Eva González como nuevo refuerzo de cara al próximo torneo para apuntalar el plantel que encabeza Antonio Contreras.

La directiva encabezada por Nelly Simón ya había sacudido el mercado de fichajes con las contrataciones de Mayra Pelayo y Jasmine Casárez; sin embargo, el armado del plantel aún no estaría completo y seguirían fichando a algunas futbolistas.

Es por eso que este miércoles se confirmó la llegada de Eva González, proveniente de las Bravas de Ciudad Juárez, escuadra con la que militó durante los últimos dos años, aunque ahora llega al club más importante de México.

Eva González, convencida de fichar con Chivas Femenil

“Estoy aquí porque quiero estar aquí. Quiero aportar algo y sé que la afición tiene mucho que ver con eso. Llego para trabajar y ganarme mi lugar“, declaró la mediocampista en la señal de Chivas TV.

¿En cuál posición juega Eva González?

La futbolista proveniente del FC Juárez se desempeña como mediocampista, en donde ha destacado tanto en sus equipos como en Selecciones Nacionales por su depurada técnica individual, siendo clave para los envíos largos a las delanteras, arma que podría explotar el Guadalajara en este Clausura 2026.