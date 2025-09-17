Hace unos días la periodista, Saskia Niño de Rivera, apareció en un capítulo de su podcast ‘Penitencia’, donde entrevistó a un hombre al que le denominó con el nombre de ‘Pepe’, quien relató su vida como futbolista de las Chivas de Guadalajara con un paso por Pachuca y La Piedad.

En la emisión del podcast, el personaje central habla de su pasado como futbolista y lo que vivió en las canchas antes de ser detenido por asaltos a transeúntes, autos y camiones, terminando tras las rejas y hoy lleva 13 años sentenciado, aunque se desconoce de cuánto es su condena.

“Empecé mi carrera en el Club Guadalajara y ahí empecé una hermosa vida deportista donde se lo deseo a todos los muchachos, que luchen por un sueño porque los sueños se cumplen, pero que también aprendan a tomar decisiones. Empecé en Chivas, paso por algunos clubes y termino jugando en La Piedad, Michoacán, pero anteriormente embarazo a una ‘niña’, los dos teníamos 18 años”.

“Quería tanto debutar en primera que tenía cero vicios, cero alcohol, cero cigarros, cero desveladas. Los cuates del club se salían cotorrear y yo me quedaba en el club, yo tenía en mente lo que quería, pero cometí el error de embarazar a alguien. Yo andaba jugando en el Pachuca, en la segunda división del Pachuca en este tiempo… Llego con el uniforme del club Pachuca, alzadito, deportista… De Pachuca me manda a La Piedad, sube a Primera División, a mí me ofrecen un contrato”, fue parte de lo que comentó Pepe en la entrevista con Niño de Rivera.

Pepe recordó una charla con Alberto Guerra

Pepe relató que sostuvo una charla con Alberto Guerra, exentrenador de Guadalajara, lo mismo que con Cristobal Ortega, quienes al parecer estaban a cargo de La Piedad, club que ascendió a la Primera División en el 2001, aunque nunca reveló fechas, ni datos más concretos. Por lo que tampoco se puede confirmar que todo lo que reveló sobre su vida futbolística haya sido real.

“Yo hablo con Alberto Guerra y el profesor (Cristóbal) Ortega y les pido autorización para venir a (CDMX) para arreglar unos problemas con ella (la madre de sus hijos. El profesor (Cristóbal) Ortega me lo dijo: ‘no te vayas, wey, Hay un millón de chavos que quieren tu vida’”, fue parte de lo que explicó Pepe.