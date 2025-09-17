Ricardo Tuca Ferretti es una de las voces más autorizadas para hablar de las Chivas de Guadalajara. Conformó un equipo campeón en 1997, llegó a una final en 1998 y supo sacar provecho a la mejor generación de futbolistas en la década de los 90, por lo cual lanzó una contundente advertencia antes del partido ante los Tigres de la UANL.

El Tuca Ferretti reconoció la labor del Rebaño Sagrado frente al América, argumentando que supieron contener muy bien el ataque del acérrimo rival, no obstante, aclaró que frente a los Tigres no podrán jugar de la misma forma porque serán locales y la opción de ceder la iniciativa seguramente cambiará en el Estadio Akron.

“En primer lugar supo contrarrestar bien al América y en el segundo tiempo empezó a imponer, paulatinamente. No va a poder (jugar igual que ante América) porque está de local, y aparte Chivas ante América era la víctima y se reagrupó para poder atacar. Chivas, sabemos, cuando estamos de locales tenemos la obligación de atacar, en cambio Chivas contra América aguantó, retuvo, perfecto”.

“Si no eres hombre no te pongas en la barrera. El portero pone la barrera y se ponen de espaldas, ponen las pompas, oye espérame… Pienso que Chivas en el aspecto anímico está muy arriba, pero tiene que corroborarlo”, fueron las palabras de Ferretti, en Futbol Picante de ESPN.

Chivas vs. Tigres: Dónde ver EN VIVO

Será este miércoles 17 de setiembre cuando Guadalajara le haga los honores a los felinos del norte en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en el partido pendiente por la Jornada 1 que se jugará en el Estadio Akron.

La transmisión correrá a cargo de Amazon Prime para todo el país y en Telemundo para Estados Unidos, mientras que en Rebaño Pasión también te llevaremos todos los detalles.