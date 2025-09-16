Para sorpresa de muchos, las Chivas de Guadalajara jugaron su mejor partido en el momento más oportuno y ese fue cuando se enfrentaron al América en el Clásico Nacional dentro de la Jornada 8 por el Torneo Apertura 2025, por ello el comentarista de ESPN, Roberto Gómez Junco, enumeró las claves que contribuyeron para que obtuvieran los tres puntos.

Gómez Junco fue jugador del Rebaño Sagrado de 1982 a 1984, jugó dos finales, pero ambas las perdió, una contra Puebla y la otra con América, por lo cual conoce de sobra la importancia de vestir la camiseta tapatía. Con el triunfo frente a las Águilas, explicó el buen trabajo que mostraron los dirigidos por Gabriel Milito.

“Ya lo había mostrado ante Cruz Azul, pero si no reflejas con puntos no sirve de tanto. Ante América no es que lo haya superado con tal claridad, sí en el segundo tiempo. Confirmas que vas en ascenso ¿Cómo le cierro los espacios al rival? Y eso lo hizo muy bien. Sí, domina América, pero no podemos hablar de llegadas claras, de jugadas clave del portero (Rangel)”.

“Confirma que en lo colectivo puedes enfrentar a equipos plagados de grandes individualidades, Guadalajara entendió mejor cómo se juega el Clásico. Si América pensó en jugarlo como juega muchos partidos, las Chivas si entendieron que era un partido diferente y que por sus circunstancias era urgente que ofrecieran una actuación como ésta”, fue parte de lo que comentó el comentarista de ESPN, en Futbol Picante.

Chivas no vencía al América desde el 2017

Además de la alegría por la victoria de Guadalajara en la cancha del América, los rojiblancos acabaron con dos rachas negativas. La primera fue que desde 2017 no se imponían al acérrimo rival en un partido de temporada regular y la segunda que no lo hacían como visitantes desde el 2016 cuando ganaron 3-0 en el Estadio Azteca. Por lo que fue triple alegría para los aficionados del Rebaño.