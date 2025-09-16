Las Chivas de Guadalajara por fin acabaron con la mala racha frente al América con una actuación convincente en el Clásico Nacional dentro del Torneo Apertura 2025. No obstante, la mala noticia es que la lesión de Roberto Alvarado lo podría tener fuera de actividad algunas semanas.

En la parte final del partido, el Piojo Alvarado pisó mal sobre el césped y se le dobló el tobillo de una manera muy aparatosa, por ello tuvo que abandonar la cancha por su propio pie, pero después del partido apareció en un video donde está siendo ayudado para que no camine.

En la grabación que fue publicada por la cuenta de Chivas TV, Alvarado fue transportado en el carrito de las desgracias para evitar que tuviera contacto con el piso, lo cual hace pensar que el esguince que sufrió fue mucho más grave de lo que se pensaba al inicio.

Alvarado es una de las piezas claves para Guadalajara desde hace varios torneos, su desequilibrio ha sido de lo más rescatable en medio de la crisis que ha aquejado al equipo más importante del futbol mexicano. Por lo tanto, su ausencia ya sea por lesión o baja de juego, es una de las más sensibles para el técnico Gabriel Milito, quien seguramente no lo podrá usar ante Tigres.

Chivas vs. Tigres: Dónde ver EN VIVO

El Rebaño le hará los honores a los Tigres de la UANL este miércoles 17 de septiembre en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron que seguramente tendrá una buena asistencia, luego de la victoria en el Clásico Nacional. La transmisión correrá a cargo de Amazon Prime para todo el país y en Estadio Unidos se podrá ver por Telemundo Deportes.