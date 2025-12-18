El fichaje de Ángel Sepúlveda por Chivas ya es oficial y se ha convertido en uno de los movimientos que más ilusión ha generado en la afición rojiblanca. A pesar de estar cerca de cumplir 35 años, el delantero llega tras uno de los mejores años futbolísticos de su carrera, con el objetivo de aportar experiencia, jerarquía y acompañar el crecimiento de Armando González en la delantera. Ahora, han salido a la luz nuevos detalles sobre su contrato que explican por qué el “Cuate” aceptó regresar al Guadalajara.

Si bien Sepúlveda ha dejado claro que llega a Chivas con mucha ilusión y consciente de la enorme responsabilidad que implica vestir nuevamente la camiseta rojiblanca, también es un hecho que la oferta económica fue determinante. De acuerdo con información del Diario Récord, el delantero aceptó la propuesta porque Chivas le ofreció un salario prácticamente imposible de rechazar, duplicando lo que percibía en Cruz Azul.

Según el mismo medio, Ángel Sepúlveda ganaba alrededor de un millón de dólares anuales tras su última renovación con la directiva cementera. En Guadalajara, la oferta fue muy superior, ya que percibirá un total cercano a los 3 millones de dólares durante la vigencia de su contrato, el cual será de año y medio, es decir, hasta el verano de 2027.

Está claro que Chivas es uno de los clubes con la nómina más alta de la Liga MX, por lo que este salario, aunque elevado, no debería representar un problema financiero para la directiva. Sin embargo, la exigencia será máxima y ahora solo quedará ver si el rendimiento del “Ángel del Gol” está a la altura de un sueldo de auténtica súper estrella.

¿Cuándo se integrará Ángel Sepúlveda a la pretemporada de Chivas?

Ángel Sepúlveda se integrará muy probablemente este viernes a la pretemporada del Guadalajara, donde se encontrará con Gabriel Milito y el resto del plantel. A partir de ahí, habrá que observar cómo se adapta al grupo y al esquema del entrenador argentino, así como la posibilidad de que tenga sus primeros minutos en los partidos de preparación, comenzando con el amistoso ante Irapuato de la Liga de Expansión.