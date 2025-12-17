El Guadalajara se encuentra en plena preparación para el Clausura 2026 de la Liga MX y mañana continua con los trabajos Isla Navidad. En medio de este contexto se confirmó que Alan Mozo, Érick Gutiérrez y Alan Pulido no entran en planes de Gabriel Milito, por lo que se revela el motivo de esta decisión.

En Verde Valle estalló una bomba debido a que nadie esperaba que todos los periodistas que cubren el día a día del Rebaño Sagrado confirmen que hay nueve jugadores que no entran en planes para el Clausura 2026. Especialmente porque uno entendería que al menos los llevaría a la playa hasta que le encuentren acomodo para el año que viene.

En la lista de jugadores se encuentra tres futbolistas que ganan un alto salario y que no serían tenidos en cuenta en Chivas. Ayer César Huerta dio a conocer qué motivo a Gabriel milito y a la directiva a sacarlos del equipo a Alan Pulido, Alan Mozo y Érick Gutiérrez.

Gabriel Milito dio el visto bueno para bajar a Érick Gutiérrez, Alan Pulido y Alan Mozo. (Foto: IMAGO7)

Alan Pulido

Alan Pulido será baja en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Como se sabe, Alan Pulido tenía los días contados en Chivas y ayer César Huerta reveló que el entrenador no lo quiere por su falta de disciplina. “Alan Pulido sabía hace tiempo que no contaban más con el entrenador. Que si aferraba aquí podía cobrar su contrato, pero que no podía contar con que iba a jugar. Alan Pulido no cuenta para el técnico. El tema disciplina fue factor clave según lo que me contaban hace ratito. A Gabriel Milito no le cayó en gracia que un tipo de su edad anduviera en la fiesta. No le cayó en gracia. (…) Está sentenciado por el técnico”, explicó el periodista de Diario AS.

Alan Mozo

Alan Mozo se irá de Chivas. (Foto: IMAGO7)

A diferencia de Pulido, la inminente salida de Alan Mozo de Chivas se debe a que Gabriel Milito dio el visto bueno porque tiene alternativas en su posición y que la directiva le buscará acomodo. “Alan Mozo estaba sentencia desde el torneo pasado. La directiva tenía pensado sacarlo junto con Fernando el Nene Beltrán. La directiva de Chivas lo negoció con el León y el propio Alan Mozo le pidió al técnica la oportunidad de ser visto. Le mostró compromiso. (…) En la pretemporada se ganó el lugar, convenció al entrenador y se quedó. El hace mucho tiempo estaba sentenciado. Incluso lo extra cancha. Hoy la directiva le dice: ‘Milito, ¿lo ocupas?. ¿Estás cubiertos con lo que hay?’. Tiene alternativas (en esa posición) y palomeó la salida de Alan Mozo”, reveló César Huerta.

Érick Gutiérrez

Érick Gutiérrez se va de Chivas. (Foto: IMAGO7)

El caso de Érick Gutiérrez es llamativo porque es un jugador que puede aportarle mucho a Chivas, pero señalan que fue el propio jugador el que pidió su salida. “Él ha evaluado sus posibilidad y ha movido sus fichas. Hasta hace unos días no había dado un aviso formal de que quisiera salir del club. Lo que pasó se llama Brian Gutiérrez. No es que ‘me cae gordo porque vino él’. No exactamente eso, sino que la llegada de Brian Gutiérrez fue la señal para que Guti se terminara de dar cuenta de que iba a tener muy poco posibilidad de jugar. Esta incomodidad lo ha llevado finalmente a decirle a la dirigencia mejor vamos a buscarle, a encontrarle acomodo para jugar. Ahora buscará lugar. Seguramente esta puerta que ya estaba semi abierta de San Diego ahí estará esperándole”, cerró César Huerta.