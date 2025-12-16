Chivas se prepara para el Clausura 2026 de la Liga MX debido a que ya inició con la pretemporada en Verde Valle. En medio de este contexto se dio a conocer que Alan Pulido volvió a estar ausente a las pruebas médicas y físicas, pero revelan que el domingo fue atendido en un hospital por el malestar estomacal que tenía.

Queda claro que para Gabriel Milito el atacante no entra en planes por sus indisciplinas a lo largo del Apertura 2025. No es para menos que en los últimos partidos de la fase regular el futbolista de 34 años haya perdido su lugar con Teun Wilke.

Ayer Chivas regresó a los trabajos con las pruebas médicas y físicas, pero uno de los grandes ausentes fue Alan Pulido. Por otro lado, esta mañana se esperaba su presencia, pero no llegó porque aún sigue con la misma molestia estomacal.

“Por segundo día consecutivo no se presentó a los trabajos con el Guadalajara. La razón que me dan desde Chivas y desde el entorno de Alan Pulido es que presenta un dolor estomacal y que efectivamente esto le ha impedido estar lunes y hoy martes”, reveló Jesús Bernal en su canal de YouTube.

Y agregó: “Me decían desde el lugar donde lo atendieron que efectivamente que el pasado domingo por estos malestares ingresó al hospital y lo mandaron a casa a descansar. Cuadran todas las versiones. (…) Si bien no entran en planes todavía tiene que reportar en Chivas”.

¿Por qué Chivas no le encuentra acomodo a Alan Pulido?

Uno de los principales problemas por los que Chivas no puede encontrarle acomodo a Alan Pulido es por su alto salario. Diversos reportes detallan que el Guadalajara quiere al menos hacerse cargo del 70% u 80% de su sueldo.