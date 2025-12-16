Chivas dio inicio a la pretemporada del Clausura 2026 de la Liga MX con las pruebas médicas y físicas. En medio de este contexto el mercado pases sigue activo y dan a conocer que el primer movimiento que llevó adelante la directiva rojiblanca con Juan Purata fue preguntar a Tigres cómo se encuentra en el equipo y hasta cuándo tiene contrato.

No hay dudas de que en este libro de pases el Guadalajara ha dado de qué hablar con la contratación de Brian Gutiérrez. A su vez, se espera que mañana Ángel Sepúlveda realice pruebas médicas para luego estampar su firma con el Rebaño Sagrado.

De todas maneras, Chivas sabe muy bien que necesita un defensor central para el siguiente torneo y son varios los nombres que se escuchan. Ayer salió a la luz que el Guadalajara estaba interesado en Juan Purata, pero revelan que el Rebaño Sagrado solamente preguntó cómo es hoy su situación en Nuevo León.

Juan José Purata es sondeado por Chivas. (Foto: IMAGO7)

“En Guadalajara no es que haya hecho un contacto con el jugador, con su representante. Sí con la directiva para saber el contrato que tienen firmado hasta cuando y aseguran que es hasta el 2029”, expresó Alex Ramírez. Y agregó: “Al día de hoy no hay una oferta como tal. No hay una charla diciendo Chivas: me interesa Purata vamos a negociarlo. Cuánto tiene de contrato, cuál es el rol protagónico del equipo como lo tienes considerado”.

¿Qué otros defensores estarían en carpeta en Chivas?

Cabe destacar que a lo largo de las últimas semanas se habló mucho de los defensores que interesaban en Chivas. Según reportes el Rebaño Sagrado buscaría fichar a Daniel Aceves de Pachuca, Eduardo Águila de Atlético de San Luis o Víctor Guzmán de Rayados de Monterrey.